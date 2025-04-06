Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиадударя по Украине, скриншот видео
Количество российских воздушных атак растет — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205374-kolichestvo-rossiyskih-vozdushnyh-atak-rastet-zelenskiy-video.htmlРакурс
Кількість повітряних атак зростає. Так росія показує свої справжні наміри — продовжувати терор, поки світ це дозволяє.
Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.
За минулий тиждень проти українських міст і сіл, наших людей вони випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки — цієї ночі, — зазначив Зеленський.
Зеленський наголошує - такі атаки є відповіддю російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля, тому тиск на росію не можна послаблювати.
Кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, — що росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру, — додав він.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.