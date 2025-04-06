Рашисты совершили очередную комбинированную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n205369-23-rakety-atakovali-ukrainu-v-noch-na-6-aprelya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу противника — 23 ракети різних типів та 109 ударних БПЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області рф);

вісім крилатих ракет «Калібр» (пуски з акваторії Чорного моря);

шість балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Брянська область рф.);

109 ударних БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф; Чауда — окупований Крим).

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», — зазначили в повітряних силах.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

шести крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

шести крилатих ракет «Калібр»;

однієї балістичної ракети «Іскандер-М»;

40 ударних БпЛА типу Shahed.

53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина, — зазначили в Повітряних силах.

Так, у небі над Черкащиною знищили 18 російських БПЛА, також захисники України працювали також по ракетах — уточнення даних і обстеження території триває. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дронів пошкоджено вікна житлового будинку, а також кілька господарських споруд. Крім того, лінія електропередач, — зазначив він.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було. Розпочаті відновлювальні роботи.