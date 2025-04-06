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Ракурс
Наслідки російського авіадудару по Україні, скріншот відео

Кількість російських повітряних атак зростає - Зеленський (ВІДЕО)

6 кві 2025, 13:46
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Кількість повітряних атак зростає. Так росія показує свої справжні наміри — продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.

За минулий тиждень проти українських міст і сіл, наших людей вони випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки — цієї ночі, — зазначив Зеленський.

Зеленський наголошує - такі атаки є відповіддю російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля, тому тиск на росію не можна послаблювати.

Кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, — що росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру, — додав він.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Джерело: Ракурс


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