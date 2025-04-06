Наслідки російського авіадудару по Україні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205374-kilkist-rosiyskyh-povitryanyh-atak-zrostaie-zelenskyy-video.html

Ракурс

Кількість повітряних атак зростає. Так росія показує свої справжні наміри — продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.

За минулий тиждень проти українських міст і сіл, наших людей вони випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки — цієї ночі, — зазначив Зеленський.

Зеленський наголошує - такі атаки є відповіддю російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля, тому тиск на росію не можна послаблювати.

Кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, — що росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру, — додав він.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.