ЕС готовит миллиардные пошлины на импорт из США. Фото:

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Європейський Союз готує мільярдні мита на імпорт із Сполучених Штатів Америки.

Країни ЄС найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Наступного тижня Євросоюз може схвалити перший пакет цільових заходів і запровадить мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 млрд дол. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що Єврокомісія завтра має запропонувати перелік американських товарів, до яких будуть застосовані додаткові мита у відповідь на мита США на сталь та алюміній. До списку можуть увійти м’ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.

А на бурбон пропонують ввести 50% мито і це викликає найгарячіші дискусії. Раніше Трамп грозився ввести 200% мита на алкоголь із ЄС, якщо країни Європи не відмовляться від своїх планів.

Також, як пише видання, 7 квітня у Люксембурзі зустрінуться міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС, щоб узгодити єдину позицію. Серед країн-членів Євросоюзу існує бажання виступити проти тарифів Трампа єдиним фронтом, однак позиція щодо реакції різниться.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на весь американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня.

Британський журнал The Economist жорстко розкритикував це рішення і назвав 2 квітня «днем руйнування».

Джерело: Reuters