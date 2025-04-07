Ситуация на фронте. Карта: DeepState

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Російська війська просунулися в районі Лиману Донецької області.

Також противник досяг успіху на окремих ділянках фронту. Зокрема, загострюється ситуація на ділянці Нове — Катеринівка — Невське. Загарбники мають перевагу на цій ділянці фронту та здійснюють активні наступальні дії. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Зазначається, що в районі Новомихайлівки проводяться штурмові дії, а в околицях Невського та Нового російські підрозділи мали тактичний успіх. Крім того, постійно окупанти тиснуть на Катеринівку.

На жаль, ситуація складається на даному відтинку для Сил оборони не найкращим чином. Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага росіян у дронах і можливостях ураження дається в знаки. Ситуація погіршується і її необхідно рятувати, — наголосили аналітики.

Також у DeepState заявили, що ворог просунувся ще на трьох напрямках фронту. За даними аналітиків, окупанти мають просування біля Западного на Куп’янському напрямку, в Лисівці — на Покровському та у Розливі — на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, фахівці DeepState поінформували, що у березні росіяни захопили 133 кв. км української території. Цей показник співставний з квітнем та червнем 2024 року. Однак результативність армії рф падає — у порівнянні з листопадом втрати місячні втрати територій впали у майже шість разів.