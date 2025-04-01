За березень рф окупувала 133 кв. км території України. Карта: DeepState

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Ракурс

Російські війська у березні 2025 року змогли окупувати певну кількість української території.

За минулий місяць ворог захопив 133 кв. км української території. Цей показник співставний з квітнем та червнем 2024 року. Однак результативність армії рф падає — у порівнянні з листопадом втрати місячні втрати території впали у майже шість разів. Про це паблік DeepState 1 квітня повідомив у Telegram.

Аналітики наголошують, що це не означає, що країна-агресор чекає «договорняка». Росіяни поновили наступальні операції на кількох напрямках, а інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася.

Незважаючи на велику втому у Силах оборони та чималу кількість проблем, нашим вдається взяти себе в руки та мінімізувати успіхи противника, — наголосили фахівці.

Зазначається, що у російської армії також багато проблем. Зокрема, у полон ЗСУ потрапляють окупанти, які за три дні проходять військову підготовку. Однак зараз у противника є своєрідний резерв у вигляді курського угруповання. Залишається відкритим питання, куди перекинуть ці підрозділи й чи будуть розділяти їх.

Нагадаємо, 27 березня аналітики DeepState інформували, що ЗСУ провели успішну атаку на Покровському напрямку Донеччини й відкинули російських окупантів у Котлиному. Водночас противник просунувся біля Катеринівки та у Тернах на Харківщині, а також в Дніпроенергії та Піщаному в Донецькій області.