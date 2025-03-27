Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n205117-zsu-vidkynuly-rosiyan-z-pozyciy-u-kotlynomu-poblyzu-pokrovska-deepstate.html

Ракурс

ЗСУ провели успішну атаку на Покровському напрямку Донеччини.

Протягом минулої доби українські військові відкинули російських окупантів у Котлиному. Водночас противник просунувся біля Катеринівки та у Тернах на Харківщині, а також в Дніпроенергії та Піщаному в Донецькій області. Про це аналітики DeepState 27 березня повідомили у Telegram.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не було зафіксовано.

В Генштабі ЗСУ тим часом поінформували, що 26 березня на фронті відбулося 224 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку — там захисники зупинили 88 штурмів. Ще 25 ворожих атак було відбито на Новопавлівському напрямку, а 20 — на Торецькому.

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснити 16 спроб прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. На Сіверському напрямку відбулося 11 штурмів противника, на Оріхівському — дев’ять, Куп’янському та Краматорському — по чотири та по дві атаки на Харківському та Придніпровському напрямках.

У Курській області рф українські Сили оборони зупинили 25 штурмів. Водночас ворог скинув на українські позиції 28 керованих авіабомб та здійснив 492 обстріли.

Нагадаємо, днями ЗСУ зупинили російський штурм на бронетехніці в районі Вовчанська Харківської області. У ході бою було спалено п’ять одиниць МТ-ЛБ та ліквідовано 11 загарбників.