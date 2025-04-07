СБУ разоблачила семерых поджигающих релейные шкафы «Укрзализныци». Фото: СБУ

https://racurs.ua/n205398-sbu-razoblachila-semeryh-podrostkov-kotorye-unichtojali-releynye-shkafy-ukrzaliznyci.html

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Неповнолітніх підпалювачів, які діяли на замовлення російських спецслужб, викрила СБУ.

Зловмисники діяли у північних та центральних областях України. Наймолодшому з них виповнилося лише 12 років, а найстаршому —16. Всі вони місцеві школярі і студенти, яких росіяни завербували в інтернеті. Їм було наказано нищити релейні шафи «Укрзалізниці». Про це Служба безпеки України повідомила у Facebook.

Шістьох підпалювачів викрили у Черкаській області, вони виявилися учнями однієї зі шкіл міста Сміла. Спершу, для перевірки, росіяни доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель. А згодом вонипідпалили декілька релейних шаф й отримали завдання виготовити вибуховий пристрій. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки СБУ спрацювала на випередження.

А в Чернігові затримали 16-річного студента місцевого ліцею, який на замовлення росії намагався порушити залізничну логістику Сил оборони на півночі України. Для цього він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух вантажних поїздів та військових ешелонів.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємов Одесі Нацполіція з СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб рф виготовив вибухівку для підриву адмінбудівлі поліції.