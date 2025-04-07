СМИ получили видеозаписи с камер криворожского ресторана RoseMarine в момент российского удара

https://racurs.ua/n205408-smi-poluchili-videozapisi-s-kamer-krivorojskogo-restorana-rosemarine-v-moment-rossiyskogo-udara.html

Ракурс

ЗМІ отримали відеозаписи з камер криворізького ресторану RoseMarine у ​​момент російського удару. Військових ні в приміщенні, ні поряд із закладом немає, показує відео, оприлюднене виданням «Настоящее время».

Ракетного удару по Кривому Розі було завдано четвертого квітня. Російське міністерство оборони відзвітувало про вбивство 85 військовослужбовців. Москва наполягає, що там проходила нарада офіцерів ЗСУ з іноземними інструкторами з НАТО.

Розслідувальний проект «Система» з’ясував, що того дня у ресторані відбувався захід працівників б’юті-індустрії та день народження відвідувача закладу. Це підтверджує встановлений на вході вітальний банер із кульками.

Візуальний аналіз наслідків вибуху ракети «Іскандер-М», у тому числі за цими відео, спростовує затвердження міністерства оборони росії, що удар був «високоточним».

Загинули 20 людей, серед яких дев’ятьох дітей від трьох до 16 років. Ще 74 постраждали. Деякі жертви були вбиті на дитячому майданчику поряд з рестораном, куди припав основний удар ракети з елементами, що вражають.