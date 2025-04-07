Зеленский согласовал назначение послов: экс-генпрокурор поедет в одну из стран ЕС

https://racurs.ua/n205410-zelenskiy-soglasoval-naznachenie-poslov-eks-genprokuror-poedet-v-odnu-iz-stran-es.html

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Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах.

Про це йдеться на сайті президента України.

Також за сумісництвом він став постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї. Раніше Костін був генеральним прокурором.

Також президент ще погодив призначення низки українських послів: Олексія Гавриша призначив послом України в Норвегії;

Олександра Нечитайла призначив послом України в Китаї;

Юрія Клименка послом України в Аргентині та за сумісництвом послом в Парагваї;

Андрія Мельника постійним представником України в ООН.

До цього Мельник працював послом у Німеччині й був заступником міністра закордонних справ України.

З грудня 2019 року посаду постпреда України при ООН обіймав Сергій Кислиця. Його звільнили у грудні 2024 року.