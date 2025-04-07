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Колишній генпрокурор поїде працювати послом в одну з країн ЄС
Зеленський погодив призначення послів: екс-генпрокурор поїде в одну з країн ЄСhttps://racurs.ua/ua/n205410-zelenskyy-pogodyv-pryznachennya-posliv-eks-genprokuror-poyide-v-odnu-z-krayin-ies.htmlРакурс
Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах.
Також за сумісництвом він став постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї. Раніше Костін був генеральним прокурором.
Також президент ще погодив призначення низки українських послів:
- Олексія Гавриша призначив послом України в Норвегії;
- Олександра Нечитайла призначив послом України в Китаї;
- Юрія Клименка послом України в Аргентині та за сумісництвом послом в Парагваї;
- Андрія Мельника постійним представником України в ООН.