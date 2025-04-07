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Ракурс
Колишній генпрокурор поїде працювати послом в одну з країн ЄС

Зеленський погодив призначення послів: екс-генпрокурор поїде в одну з країн ЄС

7 кві 2025, 21:11
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Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах.

Також за сумісництвом він став постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї. Раніше Костін був генеральним прокурором.

Також президент ще погодив призначення низки українських послів:

  • Олексія Гавриша призначив послом України в Норвегії;
  • Олександра Нечитайла призначив послом України в Китаї;
  • Юрія Клименка послом України в Аргентині та за сумісництвом послом в Парагваї;
  • Андрія Мельника постійним представником України в ООН.

Джерело: Ракурс


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