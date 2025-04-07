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Евросоюз предложил США нулевые пошлины на промышленные товары
Евросоюз предложил США нулевые пошлины на промышленные товарыhttps://racurs.ua/n205411-evrosouz-predlojil-ssha-nulevye-poshliny-na-promyshlennye-tovary.htmlРакурс
Євросоюз запропонував США нульові мита на промислові товари.
Європа готова до переговорів зі США. Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари. Бо ми завжди готові до хорошої угоди, — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Водночас вона підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.
Як зазначає Reuters, цього тижня ЄС, ймовірно, схвалить початковий пакет контрзаходів на імпорт зі США обсягом до $28 мільярдів у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, а не на ширші «взаємні» мита.
При цьому у торговельній війні мит на товари Брюссель має менше цілей, ніж Вашингтон, оскільки імпорт товарів зі США до ЄС у 2024 році склав €334 мільярди, тоді як експорт ЄС до США — €532 мільярди.
Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів, як ми успішно робили з багатьма іншими торговельними партнерами. Тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Тому ми залишаємо це на столі, — сказала президентка Єврокомісії на прес-конференції разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
США та ЄС були близькі до скасування промислових тарифів десять років тому під час обговорень TTIП — Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства — яке врешті-решт було скасовано Трампом під час його першого терміну.
Оновлена пропозиція фон дер Ляєн надійшла після того, як минулого тижня Трамп запровадив 20-відсоткові мита для ЄС та низки інших торгових партнерів, піднявши торговельні бар'єри США до найвищого рівня за понад століття.
Торгова війна Трампа викликала паніку у інвесторів, фінансові ринки по всьому світу втратили трильйони доларів або євро. У понеділок європейські акції зазнали найбільшого одноденного падіння з початку пандемії Covid.