Євросоюз запропонував США нульові мита на промислові товари

https://racurs.ua/ua/n205411-ievrosouz-zaproponuvav-ssha-nulovi-myta-na-promyslovi-tovary.html

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Євросоюз запропонував США нульові мита на промислові товари.

Європа готова до переговорів зі США. Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари. Бо ми завжди готові до хорошої угоди, — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.

Як зазначає Reuters, цього тижня ЄС, ймовірно, схвалить початковий пакет контрзаходів на імпорт зі США обсягом до $28 мільярдів у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, а не на ширші «взаємні» мита.

При цьому у торговельній війні мит на товари Брюссель має менше цілей, ніж Вашингтон, оскільки імпорт товарів зі США до ЄС у 2024 році склав €334 мільярди, тоді як експорт ЄС до США — €532 мільярди.