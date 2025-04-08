Украина показала Польше гигантский самородок из янтаря, спасенный в Буче

https://racurs.ua/n205415-ukraina-pokazala-polshe-gigantskiy-samorodok-iz-yantarya-spasennyy-v-buche-video.html

Ракурс

На презентації виставки-маніфестації «Дякую Серцем», що відбулася 7 квітня у Варшаві, показали Велике бурштинове серце України.

Це єдиний у світі самородок бурштину-сукциніту, за формою анатомічного серця, вагою 1362 грами, віком близько 50 млн років.

Сьогодні воно є символом подяки за життя і перемогу.

Велике бурштинове серце України було двічі «народжене» українською землею: у 2010 році на родовищі «Володимирець Східний» (Рівненщина) та у квітні 2022 року, після деокупації Бучі, де було заховане в землю від російських окупантів.

Серце з бурштина подорожує нині Європою, акція має гасло «Дякуємо серцем». Під час презентації у Варшаві посол України Василь Боднар сказав, що Україна хоче цією виставкою подякувати Польщі за неоціненну підтримку України.

Раніше серце з бурштину показали на виставці у Вроцлаві.