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Ракурс
Дякую серцем - Україна показала Польщі гігантський самородок з бурштину, врятований у Бучі

Дякую серцем — Україна показала Польщі гігантський самородок з бурштину, врятований у Бучі (ВІДЕО)

8 кві 2025, 09:41
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На презентації виставки-маніфестації «Дякую Серцем», що відбулася 7 квітня у Варшаві, показали Велике бурштинове серце України.

Це єдиний у світі самородок бурштину-сукциніту, за формою анатомічного серця, вагою 1362 грами, віком близько 50 млн років.

Сьогодні воно є символом подяки за життя і перемогу.

Велике бурштинове серце України було двічі «народжене» українською землею: у 2010 році на родовищі «Володимирець Східний"(Рівненщина) та у квітні 2022 року, після деокупації Бучі, де було заховане в землю від російських окупантів.

Серце з бурштина подорожує нині Європою, акція має гасло «Дякуємо серцем». Під час презентації у Варшаві посол України Василь Боднар сказав, що Україна хоче цією виставкою подякувати Польщі за неоціненну підтримку України.

Раніше серце з бурштину показали на виставці у Вроцлаві.

Джерело: Ракурс


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