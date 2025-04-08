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Залужный подтвердил существование совместного с американцами секретного штаба в Висбадене
Залужный подтвердил существование совместного с американцами секретного штаба в Висбаденеhttps://racurs.ua/n205416-zalujnyy-podtverdil-suschestvovanie-sovmestnogo-s-amerikancami-sekretnogo-shtaba-v-visbadene.htmlРакурс
Колишній головком Валерій Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де українське командування спільно з американськими партнерами планувало операції проти російських військ.
Він розповів, що штаб «справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації». Його створили на базі логістичного центру, коли виникла потреба в в оперативному штабі для оцінки потреб у зброї та техніці.
Раніше про це дізналося видання New York Times.
Історію створення штабу у Вісбадені Залужний розповів у Facebook. За його словами, цей штаб «справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їхньої реалізації».
Його створили на базі центру з координації постачання військової допомоги Україні, який спершу базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, а потім продовжив роботу у Вісбадені.
Після цього Україна разом із партнерами відчула потребу в оперативному штабі для оцінки потреб у зброї та техніці. Саме тому на базі логістичного центру і створили штаб, який мав аналізувати сплановані операції українського війська і формувати потреби для них.
Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні, — каже Залужний.
За його словами, у штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до США та столиць країн Європи. Ексголовнокомандувач вважає цей штаб «чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами».