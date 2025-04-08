Залужний підтвердив існування спільного з американцями секретного штабу у Вісбадені

https://racurs.ua/ua/n205416-zalujnyy-pidtverdyv-isnuvannya-spilnogo-z-amerykancyamy-sekretnogo-shtabu-u-visbadeni.html

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Колишній головком Валерій Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де українське командування спільно з американськими партнерами планувало операції проти російських військ.

Він розповів, що штаб «справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації». Його створили на базі логістичного центру, коли виникла потреба в в оперативному штабі для оцінки потреб у зброї та техніці.

Раніше про це дізналося видання New York Times.

Історію створення штабу у Вісбадені Залужний розповів у Facebook. За його словами, цей штаб «справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їхньої реалізації».

Його створили на базі центру з координації постачання військової допомоги Україні, який спершу базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, а потім продовжив роботу у Вісбадені.

Після цього Україна разом із партнерами відчула потребу в оперативному штабі для оцінки потреб у зброї та техніці. Саме тому на базі логістичного центру і створили штаб, який мав аналізувати сплановані операції українського війська і формувати потреби для них.

Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні, — каже Залужний.

За його словами, у штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до США та столиць країн Європи. Ексголовнокомандувач вважає цей штаб «чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами».