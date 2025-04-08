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Ракурс
Воздушные силы 7 апреля нанесли удары по объектам врага в Курской области, фото: ТСН

Воздушные силы уничтожили ангары врага на Курщине — Генштаб

8 апр 2025, 18:57
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Повітряні сили ЗСУ вчора, 7 квітня, завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами російської федерації в Озерках Курської області.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару було:

  • знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання;
  • ліквідовано понад 30 окупантів, зокрема екіпажі БпЛА та ремонтники.

Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості російської федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку, — наголошують у Генштабі.

Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення, — додали у Генштабі ЗСУ. — Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії проти українського народу.

Источник: Ракурс


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