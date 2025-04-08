Возобновятся ли отключения света, рассказали в Госэнергонадзоре

В Украине не ожидается возврат графиков отключений света

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Похолодання наразі не вплинуло на стабільність енергетичної системи України, баланс в енергосистемі зберігається.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів т. в. о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко, повідомляє «Урядовий портал».

Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС, — наголосив він. — Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів.

За словами Замулко, на сьогодні спостерігається активне встановлення сонячних електростанцій. Крім того, надходить гуманітарна допомога з європейських країн у вигляді обладнання відновлюваної енергетики з накопичувачами, що підсилює стабільність енергосистеми.

Також інформацію про ймовірне повернення відключень електроенергії, яка поширюється мережею в останні дні, спростовує прес-служба «Укренерго».

Жодних заходів обмеження наразі не застосовується, — наголошують у компанії.

Водночас в «Укренерго» зазначають, що зберігається потреба в раціональному споживанні електроенергії — через наслідки російських ударів та похолодання, котре спричинило суттєве зростання споживання:

зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву — каміни, радіатори, кондиціонери;

у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування, з минулого тижня припинили роботу деякі об'єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової;

ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

За таких умов «Укренерго» закликає споживачів зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8.00 до 21.00.