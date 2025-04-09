Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские БпЛА массированно атаковали Днепр. Фото: ГСЧС
Российские дроны атаковали жилые дома в Днепре — 15 раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n205437-rossiyskie-drony-atakovali-jilye-doma-v-dnepre-15-ranenyh-foto.htmlРакурс
Дніпропетровська область у ніч на 9 квітня зазнала масованої атаки російських безпілотників.
Протиповітряна оборона збила 11 ворожих дронів, а найбільше руйнувань було зафіксовано в Дніпрі. Внаслідок атаки в місті постраждали 15 людей, з них восьмеро залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один перебуває у легкому. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 9 квітня повідомив у Telegram.
У Дніпрі наліт БпЛА пошкодив 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки, понівечені майже 20 автомобілів. Зафіксовані руйнування на території кількох підприємств. Також побиті адміністративна будівля та інфраструктура. Рятувальники вже ліквідували пожежі, які виникли.
Також під атакою дронів були й населені пункти області, зокрема, Апостолове, що у Криворізькому районі. Там пошкоджене приватне підприємство, але люди вціліли.
Російські дрони-камікадзе били й по Нікопольському району, самому Нікополі та Марганецькій громаді. Там пошкоджено спортивний об'єкт.
В Офісі генпрокурора поінформували, що після атаки на Дніпро розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Зафіксовані влучання були по цивільних підприємствах, складських та виробничих будівлях та СТО. Постраждали двоє осіб.