Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські БпЛА масовано атакували Дніпро. Фото: ДСНС

Російські дрони атакували житлові будинки в Дніпрі — 15 поранених (ФОТО)

9 кві 2025, 08:56
999

Дніпропетровська область у ніч на 9 квітня зазнала масованої атаки російських безпілотників.

Протиповітряна оборона збила 11 ворожих дронів, а найбільше руйнувань було зафіксовано в Дніпрі. Внаслідок атаки в місті постраждали 15 людей, з них восьмеро залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один перебуває у легкому. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 9 квітня повідомив у Telegram.

У Дніпрі наліт БпЛА пошкодив 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки, понівечені майже 20 автомобілів. Зафіксовані руйнування на території кількох підприємств. Також побиті адміністративна будівля та інфраструктура. Рятувальники вже ліквідували пожежі, які виникли.

Також під атакою дронів були й населені пункти області, зокрема, Апостолове, що у Криворізькому районі. Там пошкоджене приватне підприємство, але люди вціліли.

Російські дрони-камікадзе били й по Нікопольському району, самому Нікополі та Марганецькій громаді. Там пошкоджено спортивний об'єкт.

В Офісі генпрокурора поінформували, що після атаки на Дніпро розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Російські БпЛА масовано атакували Дніпро. Фото: ДСНС

Російські БпЛА масовано атакували Дніпро. Фото: ДСНС

Російські БпЛА масовано атакували Дніпро. Фото: поліція

Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Зафіксовані влучання були по цивільних підприємствах, складських та виробничих будівлях та СТО. Постраждали двоє осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів