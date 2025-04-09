рф ночью атаковала Украину 55 ударными дронами. Фото:

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Десятки російських безпілотників здійснили наліт на українські території.

У ніч на 9 квітня росіяни запустили 55 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в рф та з мису Чауда в окупованому Криму. До відбиття атаки з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Станом на 8.30 було підтверджено збиття 32 «Шахедів» та інших дронів на півночі та сході країни. Ще вісім БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Крім того, російські дрони били й по Донецькій області. У ніч на 9 квітня нальоту БпЛА зазнав Краматорськ. Як повідомив у Telegramкерівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок масованої атаки БпЛА постраждала 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Також він опублікував відео пошкоджень багатоквартирного будинку.

В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські «Шахеди» масовано атакували Дніпро. У місті виникли пожежі, а 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Постраждали 15 людей.

Також ввечері 8 квітня росіяни завдали удару безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Зафіксовані влучання були по цивільних підприємствах, складських та виробничих будівлях та СТО. Постраждали двоє осіб.