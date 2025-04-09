Дроны массированно атаковали российскую федерацию. Фото: СБС

https://racurs.ua/n205439-nochu-drony-massirovanno-atakovali-rf-vrag-zayavili-ob-sbitii-158-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація зазнала масованої атаки безпілотників.

Уночі 9 квітня над російською територією та окупованим Кримом начебто збили 158 дронів. Окупанти стверджують, що 67 БпЛА нібито збили над територією Краснодарського краю, 29 — над Ростовською областю, 15 — над Північною Осетією, 11 — над Воронезькою областю, 10 — над Курською, п’ять — над Бєлгородською областю, три — над тимчасово окупованим Кримом, два — над Пензенською областю і по одному — над Саратовською, Орловською областями рф і Ставропольським краєм. Про це повідомило Міноборони росії.

Ще сім дронів нібито збили над акваторією Азовського моря і шість — над акваторією Чорного моря.

Російські Telegram-канали писали про велику кількість вибухів у Таганрога, що у Ростовській області, та жителі Тихорецька, Слов’янська-на-Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що в Краснодарському краї.

Також Telegram-канал Astra інформував про наліт БпЛА на військовий аеродром у Моздоку, звідки злітають ракетоносії МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну. Місцева влада заявила про те, що в Моздоцькому районі було «знищено» 15 безпілотників, а «жертв і руйнувань немає".

Нагадаємо, 7 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався Збройними силами російської федерації в Озерках Курської області.