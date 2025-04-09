Стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото:

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ЗСУ знищили російський стратегічний ракетоносець Ту-22М3.

Українські військові по бомбардувальнику дроном, коли той тільки приземлився. Ціна такого літака становить 100 млн дол. У росії ж заявляли, що аварія сталася через «технічну несправність». Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю Lb.ua.

За словами головкома, після успішних ударів Сил оборони України по аеродромах, противник змушений був перемістити свою авіацію вглиб території рф. Якщо раніше росіяни тримали свої бойові літаки на відстані 100−150 км, то зараз ховають її за 200 або й 300 км, зокрема на аеродромах «Енгельс» та «Шайковка».

Як відомо, Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. У СРСР цей літак називали «вбивцею авіаносців», бо він може запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.

Нагадаємо, 2 квітня Міністерство оборони російської федерації заявило про аварію бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області. Противник стверджував, що нібито аварія сталася під час планового польоту, заявляв про «технічну несправність». Тоді пілот загинув, а екіпаж нібито врятувався внаслідок того, що зміг катапультуватися.

Джерело: Lb.ua