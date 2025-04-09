Пленные китайцы. Скриншот с видео

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Ракурс

Китай відреагував на те, що українські військові взяли в полон китайських солдатів, які воювали на боці рф в Україні.

Зараз Міністерство закордонних справ Китаю «з'ясовує ситуацію» з Україною. Крім того, у китайському міністерстві нагадали, що уряд КНР завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Sky News.

Також дипломат прокоментував заяви на адресу Пекіна українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Той сказав, що участь китайських громадян у складі російської окупаційної армії ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН.

Такі претензії не мають підстав. Насправді позиція Китаю щодо української кризи є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою. Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю, направлену на політичне врегулювання кризи, — наголосив Лінь.

Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області ЗСУ захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської федерації.

В Офісі президента поінформували, що українські військові вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Міністерство закордонних справ України вже викликало тимчасового повіреного у справах КНР, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

Це був перший відомий випадок участі китайських солдатів у війні проти України на боці росіян.

Джерело: Sky News