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В ряде регионов Украины ожидаются значительный снег и метель
Украинцев предупреждают о значительном снеге и метелях в ряде регионов (КАРТА)https://racurs.ua/n205450-ukraincev-preduprejdaut-o-znachitelnom-snege-i-metelyah-v-ryade-regionov-karta.htmlРакурс
У низці регіонів України завтра, 10 квітня, очікується ускладнення погодних умов.
Про це попереджає ДСНС.
Зазначається, що 10 квітня у Карпатах, західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються:
- значний сніг, хуртовина;
- пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);
- ожеледиця на дорогах.
Можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, — наголошують у відомстві. — Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними й дотримуватися правил дорожнього руху!
Прес-служба Укргідрометцентру зазначає, що також діє попередження про заморозки: вночі та вранці 10−11 квітня в Україні очікуються заморозки в повітрі 0−5° (ІІ рівень небезпечності).
Такі заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини.