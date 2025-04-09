В ряде регионов Украины ожидаются значительный снег и метель

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У низці регіонів України завтра, 10 квітня, очікується ускладнення погодних умов.

Про це попереджає ДСНС.

Зазначається, що 10 квітня у Карпатах, західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються:

значний сніг, хуртовина;

пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий);

ожеледиця на дорогах.

Можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, — наголошують у відомстві. — Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними й дотримуватися правил дорожнього руху!

Прес-служба Укргідрометцентру зазначає, що також діє попередження про заморозки: вночі та вранці 10−11 квітня в Україні очікуються заморозки в повітрі 0−5° (ІІ рівень небезпечності).

Такі заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини.