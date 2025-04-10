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Ракурс
россия ночью атаковала ударными дронами Киев и Николаев

россия ночью атаковала ударными дронами Киев и Николаев, есть пострадавшие

10 апр 2025, 08:38
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Внаслідок нічної атаки дронами на Київ у Дарницькому районі постраждали двоє жінок, пошкоджені будинки та авто, знищена господарська споруда.

У Голосіївському районі загорілося складське приміщення.

У Миколаєві внаслідок падіння уламків пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, три автівки, 30 гаражів та адмінбудівля. Спалахнули пожежі у квартирі й на території гаражного кооперативу, їх загасили.

Станом на 7.00 ранку 29-річна жінка і 59-річний чоловік перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Источник: Ракурс


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