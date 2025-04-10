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россия ночью атаковала ударными дронами Киев и Николаев
россия ночью атаковала ударными дронами Киев и Николаев, есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n205462-rossiya-nochu-atakovala-udarnymi-dronami-kiev-i-nikolaev-est-postradavshie.htmlРакурс
Внаслідок нічної атаки дронами на Київ у Дарницькому районі постраждали двоє жінок, пошкоджені будинки та авто, знищена господарська споруда.
У Голосіївському районі загорілося складське приміщення.
У Миколаєві внаслідок падіння уламків пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, три автівки, 30 гаражів та адмінбудівля. Спалахнули пожежі у квартирі й на території гаражного кооперативу, їх загасили.
Станом на 7.00 ранку 29-річна жінка і 59-річний чоловік перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.