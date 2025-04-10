Украина готова купить в США оружие, - Зеленский

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Україна готова купити в США великий пакет допомоги, і розраховує на це як на гарантію безпеки.

Про це 9 квітня заявив президент України Володимир Зеленський

Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки, — сказав Зеленський на зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

Президент пояснив, як можна пов’язати цю угоду з гарантією безпеки.

Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов’язане, — сказав він.

Він також повідомив, що просив у США хоча б десять систем ППО.

Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною, — підсумував президент.

Зеленський заявив також, що спецпредставник глави росії Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр. Ця угода передбачає зняття санкцій з низки російських бізнесменів.

Президент упевнений, що саме через Дмитрієва російська сторона шукає спосіб часткового розблокувати заморожені активи. Дмитрієва Зеленський назвав «сєпаром, який народився в Україні»

Президент також прокоментував слова міністра фінансів США Скота Бессента про те, що Україна мала підписати угоду про рідкісноземельні метали ще до візиту президента України до Білого дому. Зеленський вважає, що Бессент обрав хибний підхід щодо перемовин.

Я вважаю, проблеми пана Бесента в його підході. Він сказав «Ви зараз повинні це підписати». Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут.