Україна готова купити в США зброю, - Зеленський

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, і розраховує на це як на гарантію безпеки.

Про це 9 квітня заявив президент України Володимир Зеленський

Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки, — сказав Зеленський на зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

Президент пояснив, як можна пов’язати цю угоду з гарантією безпеки.

Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов’язане, — сказав він.

Він також повідомив, що просив у США хоча б десять систем ППО.

Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною, — підсумував президент.

Зеленський заявив також, що спецпредставник глави росії Кирило Дмитрієв веде перемовини із США щодо розробки надр. Ця угода передбачає зняття санкцій з низки російських бізнесменів.