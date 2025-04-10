Ракурсhttps://racurs.ua/
Власть показала последствия ночной атаки на Николаев
Власть показала последствия ночной атаки на Николаев (ФОТО)https://racurs.ua/n205466-vlast-pokazala-posledstviya-nochnoy-ataki-na-nikolaev-foto.htmlРакурс
Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв.
У ніч на 10 квітня місто знову зазнало ворожої атаки дронами-камікадзе. У Заводському районі внаслідок атаки виникли пожежі. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь швидко було локалізовано.
У Миколаєві внаслідок ворожого удару шахедами поранено 10 людей. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, три авто, приблизно 30 гаражів та одну адміністративну будівлю.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що від самого ранку на місцях працюють комунальні служби: Пілот, ЕЛУ Автодоріг, Миколаївські парки, адміністрація району, 10 взвод ДВГРЗ ДСНС України і ТЕЦ. Вони вже почали закривати вибиті вікна та прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об'єктів.