Власть показала последствия ночной атаки на Николаев

https://racurs.ua/n205466-vlast-pokazala-posledstviya-nochnoy-ataki-na-nikolaev-foto.html

Ракурс

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв.

У ніч на 10 квітня місто знову зазнало ворожої атаки дронами-камікадзе. У Заводському районі внаслідок атаки виникли пожежі. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь швидко було локалізовано.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару шахедами поранено 10 людей. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, три авто, приблизно 30 гаражів та одну адміністративну будівлю.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що від самого ранку на місцях працюють комунальні служби: Пілот, ЕЛУ Автодоріг, Миколаївські парки, адміністрація району, 10 взвод ДВГРЗ ДСНС України і ТЕЦ. Вони вже почали закривати вибиті вікна та прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об'єктів.