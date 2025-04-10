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Ракурс
Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв (ФОТО)

10 кві 2025, 11:23
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Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв.

У ніч на 10 квітня місто знову зазнало ворожої атаки дронами-камікадзе. У Заводському районі внаслідок атаки виникли пожежі. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь швидко було локалізовано.

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

У Миколаєві внаслідок ворожого удару шахедами поранено 10 людей. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, три авто, приблизно 30 гаражів та одну адміністративну будівлю.

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

Влада показала наслідки нічної атаки на Миколаїв

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що від самого ранку на місцях працюють комунальні служби: Пілот, ЕЛУ Автодоріг, Миколаївські парки, адміністрація району, 10 взвод ДВГРЗ ДСНС України і ТЕЦ. Вони вже почали закривати вибиті вікна та прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об'єктів.

Джерело: Ракурс


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