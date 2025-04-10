Вадим Сухаревский. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n205474-genshtab-oproverg-informaciu-ob-uvolnenii-suharevskogo.html

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Генштаб ЗСУ заперечив звільнення та переведення командувача СБС Вадима Сухаревського.

Командування спростувало звільнення та переведення полковника Вадима Сухаревського для командування новоствореним армійським корпусом. Наразі він продовжує виконувати завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 10 квітня повідомив у Facebook.

У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського. Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача СБС.

Як відомо, полковника Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України влітку 2024 року. До призначення на цю посаду він був заступником головнокомандувача ЗСУ.

А перед цим Сухаревський командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою Сухопутних військ й за час роботи у цьому підрозділі він отримав звання Героя України.

Вадим Сухаревський воює проти російського агресора з 2014 року. У квітні того біля Семенівки на Донбасі він взяв участь у своєму першому бою проти загарбників. Тоді він був ще в званні старшого лейтенанта.

У 2016 році Сухаревський був призначений командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. До 2021 року цей підрозділ під його командуванням виконував завдання на Маріупольському та Горлівських напрямках.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що командувача СБС полковника Вадима Сухаревського планують звільнити й доручити командування новоствореним армійським корпусом. Зазначалося, що обговорення питання звільнення командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців.