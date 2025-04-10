Китай ответил на слова Зеленского о 155 китайцах. Фото:

https://racurs.ua/n205476-kitay-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-155-kitaycah-vouuschih-na-storone-rf.html

Ракурс

Китай відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського щодо 155 китайців, які воюють на боці армії рф проти України.

У МЗС Китаю заявили, що їм нічого невідомо про понад цих громадян, які можуть воювати проти України. Наголосили, що Китай не є ініціатором «української кризи» і не є стороною-учасницею. Пекін — твердий прихильник і активний промоутер мирного врегулювання «конфлікту». Про це заявив речник МЗС Лінь Цзянь, передає Reuters.

Китайська сторона закликала утриматися від начебто безвідповідальних заяв.

Ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати безвідповідальних зауважень, — наголосив він.

Тим часом Володимир Зеленський у Facebook показав нове відео допиту полонених китайців. Іноземці розповідають, як відбувається комунікація з російським командуванням, та яку зброю отримують. СБУ здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими

Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну, — заявив глава держави.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про понад 155 громадян КНР, що воюють на боці країни-агресора. Таку заяву він зробив після того, як українські військові взяли у полон двох китайських громадян.

Раніше в китайському МЗС наголошували, що Пекін завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Джерело: Reuters