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В Киеве ликвидировали масштабный пожар складских помещений, фото: ГСЧС

Масштабный пожар был ликвидирован в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

11 апр 2025, 11:13
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У Києві рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла в Оболонському районі міста.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілися складські приміщення. Через значну відстань до пожежних гідрантів, надзвичайники залучали додаткові сили та засоби для перекачування води до місця події, що ускладнювало гасіння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці працювали 77 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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