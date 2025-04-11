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В Киеве ликвидировали масштабный пожар складских помещений, фото: ГСЧС
Масштабный пожар был ликвидирован в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n205489-masshtabnyy-pojar-byl-likvidirovan-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
У Києві рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла в Оболонському районі міста.
Про це сьогодні, 11 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Загорілися складські приміщення. Через значну відстань до пожежних гідрантів, надзвичайники залучали додаткові сили та засоби для перекачування води до місця події, що ускладнювало гасіння, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці працювали 77 рятувальників та 20 одиниць техніки.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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