Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, фото: ДСНС
Масштабну пожежу ліквідували у Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205489-masshtabnu-pojeju-likviduvaly-u-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Києві рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла в Оболонському районі міста.
Про це сьогодні, 11 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Загорілися складські приміщення. Через значну відстань до пожежних гідрантів, надзвичайники залучали додаткові сили та засоби для перекачування води до місця події, що ускладнювало гасіння, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці працювали 77 рятувальників та 20 одиниць техніки.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...