Агента рф разоблачили в Днепре, фото: СБУ

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Ракурс

У Дніпрі затримали 46-річну місцеву жительку, яка стежила за ешелонами ЗСУ через «відеопастку» у шпаківні.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомили прес-служби СБУ та Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства:

проросійськи налаштована жінка, яка шукала «легкий заробіток» у Telegram-каналах, наприкінці 2024 року встановила зв’язок зі співробітником федеральної служби безпеки рф;

підозрювана збирала інформацію про місце розташування об'єктів критичної інфраструктури, місцеперебування та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровщини;

щоб відслідкувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала «відеопастку» навпроти залізничної колії — встановила на дереві замасковану під шпаківню дистанційну відеокамеру з додатковим акумулятором. Завдяки цьому російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів;

також вона об’їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто;

зібрані дані, включно з точними координатами та скріншотами Google Maps, передавались представнику спецслужб рф у месенджері для коригування ударів.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення маршрутів Сил оборони, — розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у неї вилучили:

відеокамеру з флеш-носіями;

мобільний телефон;

сім-картку із доказами злочинів.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.