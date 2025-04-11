27-й "Рамштайн": какие результаты для Украины

https://racurs.ua/n205508-27-y-ramshtayn-kakie-rezultaty-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Системи ППО, боєприпаси та мільярди доларів допомоги для України: які результати 27-го «Рамштайну».

За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки:

Німеччина у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T і 300 ракет-перехоплювачів, 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 млрд євро.

Велика Британія надасть допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів: сотні тисяч дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

Норвегія надала £100 млн на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом країна збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 млрд та оголосила про 1 млрд євродопомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги на 1 млрд євро.

Данія виділить 25-й пакет військової допомоги вартістю майже 900 млн євро.

Литва планує виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.

Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

Нідерланди виділять 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на «Рамштайні» без США партнери зобовʼязалися виділити Україні військову допомогу на понад 21 млрд євро.

Міністр оборони США Піт Гегсет підключався до засідання онлайн.