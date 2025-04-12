Производство крылатых ракет в Украине за год выросло в восемь раз. Фото:

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Виробництво крилатих ракет в Україні за річ значно зросло.

У 2024 році українська «оборонка» збільшила виробництво крилатих ракет у вісім разів, в порівнянні із 2023 роком. І якщо раніше Україна могла виготовляти лише одну ракету «Нептун», то в минулому році з’явилося «дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком». Про це міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив на брифінгу до Дня зброяра, передає «Суспільне».

За його словами, у 2024 році порівняно з 2023 роком вдвічі зросло виробництво далекобійних дронів. Загалом, станом на кінець минулого року в Україні розробили 324 нових зразків озброєння. За минулий рік Україна виготовила озброєння на 9 млрд дол.

На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України, — наголосив Сметанін.

Міністр наголосив, що сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% озброєння, яке використовується у війні, вироблено в Україні.

Нагадаємо, 28 березня на Ставці верховного головнокомандувача говорили про українську ракетну програму й дійшли згоди, що потрібно максимально прискорити виробництво цього озброєння. Також триває робота з побудови вітчизняних зенітних ракетних комплексів й необхідних систем протиповітряної оборони.

Джерело: «Суспільне»