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Ракурс
Эпическая детонация российского танка Т-80БВМ попала на видео

Эпическая детонация российского танка Т-80БВМ попала на видео

12 апр 2025, 19:34
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Епічна детонація російського танка Т-80БВМ потрапила на відео. Це робота операторів ударних дронів підрозділу Worms Busters 414 «Птахи Мадяра».

414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» — це високотехнологічний підрозділ у складі Сухопутних військ, що спеціалізується на застосуванні ударних, розвідувальних безпілотних та радіоелектронних систем.

Раніше «Птахи Мадяра» показали ураження ворожих цілей на Бєлгородщині українськими дронами. Як повідомляють військові, у ролику зібрано знищення об'єктів та особового складу росіян за 22 доби операцій у регіоні.

Источник: Ракурс


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