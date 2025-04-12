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Ракурс
Епічна детонація російського танка Т-80БВМ потрапила на відео

Епічна детонація російського танка Т-80БВМ потрапила на відео

12 кві 2025, 19:34
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Епічна детонація російського танка Т-80БВМ потрапила на відео. Це робота операторів ударних дронів підрозділу Worms Busters 414 «Птахи Мадяра».

414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» — це високотехнологічний підрозділ у складі Сухопутних військ, що спеціалізується на застосуванні ударних, розвідувальних безпілотних та радіоелектронних систем.

Раніше «Птахи Мадяра» показали ураження ворожих цілей на Бєлгородщині українськими дронами. Як повідомляють військові, у ролику зібрано знищення об'єктів та особового складу росіян за 22 доби операцій у регіоні.

Джерело: Ракурс


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