Последствия российского удара по Сумам, скриншот видео

https://racurs.ua/n205539-desyatki-pogibshih-zelenskiy-pokazal-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-sumam-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, завдали балістичного удару по Сумах.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим, — наголосив Зеленський.

Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють, — додав він.

Також відео наслідків удару по Сумах опублікувала Сумська ОВА.

За повідомленнями у соцмережах, відбулося влучання ракети в один із тролейбусів.