Мировые лидеры отреагировали на российский удар по Сумам. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Сполучені Штати Америки відреагували на російський ракетний удар по Сумах.

Сьогоднішній удар балістикою по місту переходить межу прийнятного та показує, чому американський президент Дональд Трамп хоче зупинити війну в Україні. Про це спецпредставник президента США х питань України Кіт Келлог написав у соцмережі Х.

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно, — йдеться у повідомленні.

Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що саме російська федерація ініціювала війну проти України. За його словами, зараз очевидно, що саме росія вирішила продовжувати її «з кричущою зневагою до людських життів, міжнародного права та дипломатичних зусиль президента Трампа».

Необхідні рішучі заходи, щоб змусити росію припинити вогонь. Франція невтомно працює над досягненням цієї мети разом зі своїми партнерами, — наголосив французький лідер.

Реакція інших світових лідерів:

Я шокований жахливими атаками росії на цивільне населення в Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов, — прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Ще один мерзенний російський воєнний злочин — цього разу в самому центрі Сум. Це ляпас усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей, — президент Литви Гітанас Науседа.

Вербна неділя — це день миру. Сьогодні вранці, коли люди зібралися на молитву, росія бомбардувала Суми, в результаті чого загинули і були поранені мирні жителі. Молдова сумує разом з Україною і закликає посилити протиповітряну оборону, щоб врятувати життя. Агресор має бути притягнутий до відповідальності. Такому злу немає виправдання, — президент Молдови Майя Санду.

Сьогодні вранці в Сумах відбулися жахливі події, коли жителі міста зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад того, як росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню, — глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю! Ще один із серії воєнних злочинів! — посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, 13 квітня військові російської федерації завдала два ракетні удари по центру міста Суми. В центрі міста влучили дві балістичні ракети типу «Іскандер-М"/KN-23 з касетним спорядженням. Внаслідок атаки загинуло 32 особи, ще 99 дістали поранення.

ГУР встановило, що удару завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької області (населеного пункту Ліскі) та Курської області (населеного пункту Лєженькі) російської федерації.