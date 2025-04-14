Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасти рядового Райана - как пилоты 63 бригады вытащили из болота побратима

Спасти рядового Райана — как пилоты 63 бригады вытащили из болота побратима (ВИДЕО)

14 апр 2025, 15:32
999

Історія в стилі голлівудського блокбастера «Врятувати рядового Раяна» сталася з бійцями 63 бригади. Пілоти батальйону безпілотних систем витягнули з болота побратима з сусіднього підрозділу.

Піхотинець 60 окремої механізованої Інгулецької бригади потрапив під обстріл й опинився в критичній ситуації. Його крики по допомогу почули українські бійці, які готували дрони до злету.

Аби витягти побратима з болота та ріки, пілоти використали усе, що було під руками.

Життя усіх воїнів висіло на волосині — не забарилися прильоти поруч. Героїчний вчинок хлопців відзняла їхня екшн-камера.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров