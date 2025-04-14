Врятувати рядового Раяна - як пілоти 63 бригади витягнули з болота побратима (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n205570-vryatuvaty-ryadovogo-rayana-yak-piloty-63-brygady-vytyagnuly-z-bolota-pobratyma-video.html

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Історія в стилі голлівудського блокбастера «Врятувати рядового Раяна» сталася з бійцями 63 бригади. Пілоти батальйону безпілотних систем витягнули з болота побратима з сусіднього підрозділу.

Піхотинець 60 окремої механізованої Інгулецької бригади потрапив під обстріл й опинився в критичній ситуації. Його крики по допомогу почули українські бійці, які готували дрони до злету.

Аби витягти побратима з болота та ріки, пілоти використали усе, що було під руками.

Життя усіх воїнів висіло на волосині — не забарилися прильоти поруч. Героїчний вчинок хлопців відзняла їхня екшн-камера.