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Ракурс
Духовный советник Трампа покаялся в своей предыдущей позиции по прекращению помощи Украине

Духовный советник Трампа покаялся в своей предыдущей позиции по прекращению помощи Украине

14 апр 2025, 16:04
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Духовний радник Дональд Трампа Марк Бернс публічно покаявся у своїй попередній позиції щодо припинення військової допомоги Україні.

Після візиту до країни він закликав Трампа надати Україні більше зброї, назвавши дії росії «чистим злом», а підтримку України тепер вважає відповідною принципу America First. Бернс також звернувся до тих, хто повірив у неправдиву інформацію про Україну, закликаючи їх переосмислити свою думку.

Зокрема, пастор закликав Трампа надати українським військовим більше винищувачів, танків та систем ППО.

Тепер я вважаю, що підтримка України — це і є «America First». Коли ти бачиш ті звірства, які чинять росіяни, — це просто чисте зло. У такі моменти політика відходить на другий план, — сказав він.

Ось чому я назвав Путіна злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу, — написав Бернс.

За його словами, ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим нападом на людяність, віру і святість життя.

Таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злодіянь, — підкреслив Бернс.

Источник: Ракурс


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