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Духовный советник Трампа покаялся в своей предыдущей позиции по прекращению помощи Украине
Духовный советник Трампа покаялся в своей предыдущей позиции по прекращению помощи Украинеhttps://racurs.ua/n205571-duhovnyy-sovetnik-trampa-pokayalsya-v-svoey-predyduschey-pozicii-po-prekrascheniu-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Духовний радник Дональд Трампа Марк Бернс публічно покаявся у своїй попередній позиції щодо припинення військової допомоги Україні.
Після візиту до країни він закликав Трампа надати Україні більше зброї, назвавши дії росії «чистим злом», а підтримку України тепер вважає відповідною принципу America First. Бернс також звернувся до тих, хто повірив у неправдиву інформацію про Україну, закликаючи їх переосмислити свою думку.
Зокрема, пастор закликав Трампа надати українським військовим більше винищувачів, танків та систем ППО.
Тепер я вважаю, що підтримка України — це і є «America First». Коли ти бачиш ті звірства, які чинять росіяни, — це просто чисте зло. У такі моменти політика відходить на другий план, — сказав він.
Ось чому я назвав Путіна злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу, — написав Бернс.
За його словами, ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим нападом на людяність, віру і святість життя.
Таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злодіянь, — підкреслив Бернс.