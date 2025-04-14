Духовний радник Трампа покаявся у своїй попередній позиції щодо припинення військової допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n205571-duhovnyy-radnyk-trampa-pokayavsya-u-svoyiy-poperedniy-pozyciyi-schodo-prypynennya-dopomogy-ukrayini.html

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Духовний радник Дональд Трампа Марк Бернс публічно покаявся у своїй попередній позиції щодо припинення військової допомоги Україні.

Після візиту до країни він закликав Трампа надати Україні більше зброї, назвавши дії росії «чистим злом», а підтримку України тепер вважає відповідною принципу America First. Бернс також звернувся до тих, хто повірив у неправдиву інформацію про Україну, закликаючи їх переосмислити свою думку.

Зокрема, пастор закликав Трампа надати українським військовим більше винищувачів, танків та систем ППО.

Тепер я вважаю, що підтримка України — це і є «America First». Коли ти бачиш ті звірства, які чинять росіяни, — це просто чисте зло. У такі моменти політика відходить на другий план, — сказав він.

Ось чому я назвав Путіна злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу, — написав Бернс.

За його словами, ця жорстока атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування Вербної неділі, є невиправданим нападом на людяність, віру і святість життя.