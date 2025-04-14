"Это был адреналин" - 13-летний сумчанин о том, как помогал спастись из горящего автобуса (ВИДЕО)

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Журналісти поспілкувалися з 13-річним Кирилом, який допомагав рятувати сумчан після балістичного удару російських воєнних злочинців 13 квітня.

Кирило з мамою їхали 62-м автобусом до бабусі і опинилися в епіцентрі удару російських ракет. Тато залишився вдома з молодшим братом. Кирило згадує учорашній день: зупинились біля Банківської академії.

Щось почало свистіти й різко впало. Потім — крики, вилетіли вікна. Я впав, на мене посипалося скло. Усе стало глухим, ніби в тумані, — розповідає хлопець для «Кордон.Медіа».

Коли він підвівся, почув запах гару. Спробував відчинити двері — не вийшло.

Тоді я вистрибнув у вікно. Ззовні відкрив двері автобуса й почав випускати людей. Побачив маму — в неї все обличчя було в крові. Я дуже за неї злякався, — каже Кирило.

Вони разом допомагали пораненим вибиратися, а потім пішли шукати «швидку».

Хлопець розповів, коли стався вибух і батько не зміг додзвонитися до рідних, він вирушив на їх пошуки на велосипеді. Коли мати та син вже йшли до медиків, то відповіли на дзвінок батька та заспокоїли його.

Кирило займається вільною боротьбою. Каже, це допомогло йому діяти швидко й не розгубитися.

У мене вистачило сил. І ще був адреналін. Коли він в тобі — ти можеш те, чого раніше не міг, — говорить він.

Зараз Кирило в лікарні. У голову потрапили три металеві осколки: найбільший — витягли, інші залишаться, бо дуже дрібні. Загрози для життя немає.

Хлопець почувається добре й вже планує за два тижні повернутися до тренувань.

Вранці 13 квітня росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами. Загинули 34 людини, поранені — 119 мешканців міста.