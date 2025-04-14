Военнопленные китайцы попросились на обмен

https://racurs.ua/n205579-voennoplennye-kitaycy-poprosilis-na-obmen.html

Ракурс

Військовополонені китайці кажуть, що не вбивали українських військових, бо потрапили в полон відразу після того, як опинились на лінії фронту.

Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну, попри те, що на батьківщині на них чекатиме покарання за участь у бойових діях в іншій країні.

Контракт з російською армією громадяни Китаю уклали, побачивши рекламу в соцмережах. Один із полонених заявив, що від нього приховували інформацію щодо контракту зі збройними силами рф, не надавали деталі щодо обов’язків за контрактом та винагороди.