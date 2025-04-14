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Военнопленные китайцы попросились на обмен
Военнопленные китайцы попросились на обменhttps://racurs.ua/n205579-voennoplennye-kitaycy-poprosilis-na-obmen.htmlРакурс
Військовополонені китайці кажуть, що не вбивали українських військових, бо потрапили в полон відразу після того, як опинились на лінії фронту.
Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну, попри те, що на батьківщині на них чекатиме покарання за участь у бойових діях в іншій країні.
Контракт з російською армією громадяни Китаю уклали, побачивши рекламу в соцмережах. Один із полонених заявив, що від нього приховували інформацію щодо контракту зі збройними силами рф, не надавали деталі щодо обов’язків за контрактом та винагороди.
Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками що нам потрібно робити. Ситуація була: я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тис. рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки, — заявив Чжан Ренбо.