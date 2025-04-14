Две бригады ВСУ и пограничники отразили массированный механизированный штурм окупантов возле Часов Яра

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Воїни 93-ї окремої механізованої та 5-ї окремої штурмової бригад ЗСУ та прикордонний загін «Фенікс» відбили масований механізований штурм окупантів біля Часового Яру.

Пресслужба 93 ОМБр опублікувала відповідне відео.

Росіяни спробували провести черговий механізований штурм українських позицій. Однак механізована колона була розбита ще на підході до українських позицій.

За останню добу окупанти здійснили кілька спроб добратися до наших позицій, задіявши важку броньовану техніку та велику кількість особового складу. Результатом злагоджених дій холодноярців та суміжних підрозділів черговий штурм було зупинено, — заявили у бригаді.

Пересування російської колони весь час відстежували українські розвідувальні безпілотники. Після виявлення руху супротивника по бронетехніці відразу почала працювати артилерія та дрони.

Зокрема, застосовувалися касетні боєприпаси та здійснювалося дистанційне мінування прямо під час бою.

У ході бою було знищено близько десяти одиниць бронетехніки ворога, точно ідентифікувати які важко через повсюдне використання росіянами масивних антидронових шалашів.

Бійцям 93 бригади навіть вдалося взяти в полон одного зі штурмовиків за допомогою дрона. Розуміючи, що його от-от знищать, росіянин знаками показав, що хоче здатися, після чого роззброївся та у супроводі українського дрона дійшов до українських позицій.

Осінтер @moklasen визначив, що спроба штурму відбулася на південь від Часового Яру, поблизу селища Іванівське. Біля якого підрозділи 5-ї окремої штурмової бригади воюють ще з часів боїв за Бахмут.

Бої за місто Часів Яр розпочалися на початку квітня 2024 року і тривають уже понад рік. В середині липня 2024 року ворог зумів повністю захопити мікрорайон Канал на лівому березі каналу Сіверський Донець — Донбас, який розділяє місто. А на початку серпня передові загони росіян змогли перейти канал. Відтоді бої точаться в самому місті.

Станом на середину квітня 2025 року росіянам вдалося захопити значну частину міста, однак у центральній частині та західних околицях все ще тривають бої, тоді як південні околиці перебувають під контролем ЗСУ.