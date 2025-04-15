Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n205588-zelenskiy-predlojil-rade-prodlit-voennoe-polojenie-i-mobilizaciu-v-ukraine.html

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Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні можуть бути продовжені ще три місяці.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проекти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Відповідні законопроекти № 13172 та № 13173 були опубліковані на сайті парламенту.

З документів випливає, що воєнний стан та мобілізацію Зеленський хоче продовжити з 9 травня на 90 днів до 6 серпня. Глава держави пропонує парламентарям затвердити відповідні президентські укази.

Як відомо, вперше воєнний стан та мобілізацію в Україні запровадили 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на три місяці. Це буде вже 15-те голосування у Верховній Раді за ці питання.

Як відомо, під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади.

Під час дії воєнного стану в країні також можуть бути заборони та обмеження на:

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Збройні сили України щомісяця потребують 30 тис. нових мобілізованих. Також Сирський розповів про те, що 6 млн українських чоловіків не оновили свої дані у ТЦК та уникають мобілізації, але їх можна виявити завдяки цифровізації.